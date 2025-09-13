◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）陸上男子１００メートル予選で、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は、１０秒３７の７組７位で１４日の準決勝進出を逃した。昨夏のパリ五輪は１００メートル準決勝で、世界大会での日本人最速となる９秒９６をマークしたものの、わずか０秒０３紗で決勝進出を逃した。世界での借りは世界で返す。冬季練習に力を入れ、スピードに磨きをかけてきた。