神奈川ダービーはアウェー川崎に軍配J1リーグは9月13日に第29節を各地で行い、日産スタジアムでは17位の横浜F・マリノスと8位の川崎フロンターレの神奈川ダービーが行われた。残り10試合、残留を目指す横浜FMはもちろん、優勝争いに加わっていきたい川崎にとっても勝ち点3が欲しい一戦だった。試合は前半4分という早い時間帯に動く。相手陣内でボールを奪った川崎がショートカウンターを仕掛け、最後は直近の公式戦5試合で6ゴ