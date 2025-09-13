リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。子どもなりに家庭内の空気を察して…調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1408人、女性1592人）から有効回答を得ています。まず、全回答者に「子どもの前でけんかをしたことはあるか」を聞いたところ、全体の55.23％（1657人）が「はい（あ