入会当初はやる気に満ちていても、仕事終わりのジム通いは時間が取れなかったり、疲れて足が向かなかったりと続けるのはなかなか大変です。それでも運動不足が気になる人におすすめなのが、履いて歩くだけでトレーニングの土台を築けるスニーカーです。老舗地下足袋メーカーの丸五から、“日々の通勤をウォーキングに変える”をコンセプトにした新発想のウェルネスシューズ「TABIN（タビン）」（1万3500円〜、9月11日現在）が登場