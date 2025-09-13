鹿島―湘南後半、チーム3点目のゴールを決め、駆け出す鹿島・レオセアラ＝メルスタ明治安田J1第29節第2日（13日・メルカリスタジアムほか＝6試合）鹿島は3―0で湘南に快勝し、首位の京都に勝ち点55で並んだ。得失点差で2位。レオセアラが得点ランキングトップに並ぶ16点目を挙げた。川崎は伊藤の公式戦6試合連続ゴールなどで、横浜Mを3―0で退けて3連勝。G大阪は浦和に1―0で競り勝ち、C大阪は福岡に4―2で逆転勝ちした。清