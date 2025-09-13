愛知県で3年ごとに開かれる国際芸術祭「あいち2025」が9月13日、開幕しました。国内最大規模の現代アートの祭典として3年ごとに開かれる「あいち2025」、今回のテーマは「灰と薔薇のあいまに」です。戦争で破壊された街でシリアの詩人が詠んだ詩から取ったフレーズで、終末論と楽観論の二項対立でなく、その「あいま」で、来るべき世界を考えることをコンセプトとしています。インドネシアの作家・ムル