韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「시집（シジプ）」の意味は？「시집（シジプ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、この願望をもっている人ともっていない人がいます。「시집（シジプ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「結婚」でした