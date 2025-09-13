◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）３４年ぶりに東京で開催される世界陸上が開幕。男子１００メートル予選第２組に登場した守祐陽（大東大）は１０秒３７の７着に終わり、予選敗退となった。レース後には悔しさから首かしげるしぐさをみせた。レース後のインタビューは以下の通り。―どんな気持ちでスタートラインに立ったか。「初めての世界陸上で緊張したんですけれども、大きな声援をもらって、それをエネルギー