◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手がプロ初犠打を決めて、劇的なサヨナラ勝ちに貢献した。門脇が右でん部痛で出場選手登録を抹消されたことで、４か月ぶりに１軍昇格。増田大の負傷にともなって、４回から途中出場した。大仕事をやってのけたのは１点を追う９回無死一、二塁の場面だ。初球できっちり捕犠打を成功。プロ初犠打をマークして、直後の坂本