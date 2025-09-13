◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手がサヨナラ打を放った。１点を追いかける９回１死二、三塁で代打で登場。フルカウントからドリスが投じた真ん中１５１キロツーシームに反応。コンパクトにはじき返した打球は遊撃の熊谷のグラブを強襲して、中堅へと抜けていった。２点サヨナラ打で激戦に終止符を打った。「当たりは良くなかったですけど、良かったです」と頬を緩ませ