◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節鹿島３―０湘南（１３日・メルスタ）暫定４位の鹿島は湘南を３―０で一蹴し、首位・京都に勝ち点で並ぶ２位に浮上した。０―０で迎えた後半に３ゴールを奪った。＊＊＊鹿島が首位・京都の背中を捉える勝ち点３をつかんだ。立ち上がりから攻守ともに連動したパフォーマンスを発揮し“あとはゴールだけ”という状態に。スコアレスでの折り返しに嫌なムードも漂ったが、後半にゴールラ