◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)世界陸上・女子1500メートル予選が行われ、田中希実選手は1組10着で予選敗退となりました。各組6位以内が準決勝に進める中、1組に登場した田中選手は、集団前方でレースを進めた残り1周。周囲のペースアップについて行けず、徐々に順位を落とすと、最後は4分7秒34の10着フィニッシュ。準決勝進出とはなりませんでした。田中選手はレース後、「今の私の実力では厳しかった部分が大き