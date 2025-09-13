俳優の伊藤沙莉さん（31）が13日、主演映画『風のマジム』の全国公開舞台挨拶に登場。1月に結婚を発表した夫で劇作家・演出家の蓬莱竜太さんとの料理にまつわるエピソードを明かしました。映画『風のマジム』（全国公開中）は、沖縄を舞台に伊藤さん演じる主人公・伊波まじむが、純沖縄産のラム酒をつくるという夢を実現するため、家族、会社、島民を巻き込んで奮闘する姿を描いた物語です。主人公の名前の“まじむ”は、沖縄弁で