【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、自身の交流サイト（SNS）で「全ての北大西洋条約機構（NATO）加盟諸国がロシアから原油購入をやめた時、ロシアへの大規模な制裁を科す用意がある」と投稿、圧力をかけた。