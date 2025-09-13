Gリーグ選抜戦で攻め込むA東京のテーブス＝トヨタアリーナ東京（（C）B.LEAGUE）バスケットボールBリーグ1部（B1）のA東京は13日、新本拠地のトヨタアリーナ東京（東京都江東区）で米プロNBA傘下Gリーグの選抜チームと国際親善試合を行い、延長の末、95―108で敗れた。NBAと提携するBリーグが競技力の底上げを目的に親善試合を企画。12日は群馬がGリーグ選抜に敗れており、Bリーグ勢は2敗で終えた。