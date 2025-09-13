関西空港で１２日夜、貨物室からの出火を示す警報が表示された米ユナイテッド航空機が緊急着陸したトラブルで、国の運輸安全委員会は１３日、航空事故調査官２人を現地に派遣し、調査を開始した。出火は確認されておらず、火災を検知する機器の不具合の可能性も含め、原因を調べる。調査官２人は１３日夕、関西空港に到着した。１５日まで、パイロットと客室乗務員への聞き取りや機体の状況の調査を行う。飛行データを記録した