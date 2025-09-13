職場では人間関係が重要になってきますよね。特に上司と部下の関係性だと、仕事を振ったり振られたり評価したり評価されたりと力関係が発生するもの。「この人、合わないな」と思うと、仕事に行くのが苦痛になってしまうこともあるでしょう。そんななかママスタコミュニティには「馬の合わない上司、どう接してる？」というタイトルでこんな投稿がありました。『今年異動になって職場が変わったのだけれど、異動先の上司と馬が合わ