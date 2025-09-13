私はスズコ。義母がやたらとアポなしでやってくるので、私は我慢の限界がきてしまいました。ケントに相談したところ、「来るときには必ず連絡をして」と義母に伝えてくれました。それ以来義母はお伺いを立ててくれるようになったのですが、今度は私のほうが必ず来訪を断るように。嘘をついて断ることもあります。これまで頻繁に会ってきたので、今は会いたくないのです。義母は無理に訪ねてくることはありませんし、ここのところは