◆明治安田生命J1リーグ第29節福岡2―4C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡が落雷による中断とハーフタイムによる変則的なブランクを挟んだ後半、悪夢の3失点で逆転負けを喫した。5月の第14〜16節の3連敗以来、約4カ月ぶりにリーグ戦で連敗した。今節は安藤智哉と松岡大起の主力2人が累積警告のために出場停止。松岡に代わって重見柾斗がボランチに入り、ともに故障による長期離脱から前節に復帰したばかりの