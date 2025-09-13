◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの上沢直之が7回2安打無失点の好投でマウンドを降りた。6回は1死から西川龍馬にこの試合初安打となる右前打を許すなど、一、二塁のピンチを背負ったが、西野、杉本を内野ゴロに打ち取った。7回は先頭の太田椋に右前打を打たれたが、あと一本は許さず無失点。力強いガッツポーズを見せながらマウンドを降りた。ただ、打線も今季初対戦の九里亜蓮を筆頭に