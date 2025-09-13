◆ウエスタン・リーグソフトバンク―くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が先発し、1回12球を投げて三者凡退に抑えた。右肩のコンディション不良のために独自調整を重ねており、登板は2度目。「自信を持って投げられたし、投げたいように投げることができた」と語った。先頭打者の元西武・鈴木将平を遊ゴロに仕留めると、続く打者は全4球真っすぐで空振り三振。最後は二飛に打