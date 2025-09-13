◇明治安田J1リーグ第29節鹿島3―0湘南（2025年9月13日メルカリスタジアム）鹿島が湘南に快勝し、リーグ2試合ぶりの勝利を挙げた。4位から2位に浮上し、首位・京都に勝ち点で並んだ。前半はスコアレスで折り返したが、後半だけで3得点のゴールラッシュ。3分にMF樋口雄太が敵陣でボールを奪うと、FW鈴木優磨のラストパスをFWチャヴリッチが右足でゴールに沈めた。10分には昨季9得点のDF濃野公人が今季リーグ初得点。右CK