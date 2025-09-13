前の話を読む。同僚からけいこの話をされたゆりこ。またしても過去の自分の言動に苦しめられることになる。■同僚の想い…■謝罪する同僚…しかし■「私には関係ない…だって」■マジですか？湯田はさらに続けました。ずっと独身である自分に、子持ち社員のしわ寄せが来ることなど、周囲には関係なかったのだと――。「対応しない会社が悪い。居心地を悪くして反省している」と語る湯田に、ゆりこは思わず「だったら協力して」と言