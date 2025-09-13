◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節横浜ＦＭ―川崎（１３日・日産スタジアム）横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が、アクシデントに見舞われた。後半２１分からピッチに立ったが、同３８分にロングボールに助走を付けて競り合った際に、背中から体を強く打ち付けてしまう。その後、頭を抑えたまま立ち上がりことが出来ず、担架で運ばれてピッチを後にすることとなった。