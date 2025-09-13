昨年夏に新潟県立自然科学館で開催され、約3万2000人を動員した体験型展示会「ホラーにふれる展 −映画美術の世界−」が、バージョンアップし、東京ソラマチで開催されることが決定した。期間は10月11日（土）〜11月9日（日）。「松竹お化け屋本舗」によるこの展示会は、ホラーの映画美術にスポットを当て、“昭和50〜60年代の日本”をテーマに、レトロで不穏な映画美術作品を展示。スクリーン越しでは分からないさまざまな仕掛け