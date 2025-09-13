◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節横浜ＦＭ―川崎（１３日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。試合前の時点でＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは勝ち点２５で並んでおり、Ｊ１残留に向けて残り１０試合は重要な試合が続く。しかし、横浜ＦＭは前半４分にいきなり失点する。ボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突