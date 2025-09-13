◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と大会アンバサダーの女優・今田美桜の興奮も絶頂に達した。初出場の守祐陽（大東大）は２組で７位、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組で５位となり、予選落