※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ義妹と夫の関係を知った妻は、夫を制裁するため証拠集めを進めることに。しかし夫は在宅勤務を装い義妹を家に呼び込み、なかなか決定的な証拠を残しません。そんな中、お隣さんが協力を申し出て作戦は動き出すことに。妻は平静を装いながら夫の在宅予定を探り