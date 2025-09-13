全国各地のご当地キャラが一堂に集まったイベントが須崎市で開かれています。9月13日から須崎市で始まった「ご当地キャラまつりIN須崎」。「くろしおくん」など高知のご当地キャラはもちろん、滋賀県彦根市の「ひこにゃん」や似顔絵が得意な「色紙の妖精しきっしー」など全国各地から約80体のキャラクターたちが集まりました。ステージではご当地キャラクターたちがよさこい総踊りを披露し、観客たちを