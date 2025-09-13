◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）陸上男子１００メートル予選で、元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）は、１０秒２８で予選３組５位に終わり、１４日の準決勝進出を逃した。レベルの高いレースを終え、悔しげな表情を浮かべた。「もう１、２本走ろうと思ったのに、走れなかったので、自分のふがいなさが出たのかなと思います」と振り返った。２０２１年東京五輪の１００メートル代表を逃してから苦しい時期を過ご