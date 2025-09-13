【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】観客席でやりたい放題のマスコットドジャースが、同地区のライバルであるジャイアンツと敵地で対戦。延長タイブレークの10回、バックネット裏を動き回る“ある生き物”にファンが注目した。ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースが、同3位のジャイアンツと敵地で対戦。ドジャース・山本由伸とジャイアンツ・バーランダー