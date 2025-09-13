2024年、世界文化遺産に登録された「佐渡島の金山」。登録を巡っては、韓国政府が「朝鮮半島出身者の強制労働があった場所だ」として反発した経緯があります。そのため日本政府は金山の全ての労働者のための追悼式を行うことなどを決めていました。9月13日、佐渡市相川で行われた追悼式には佐渡市長など約70人が出席。しかし韓国側は、追悼の辞での表現を巡り「労働の強制性について意見が折り合わなかった」として、去年に続き欠