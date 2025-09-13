Image: Reloop 7インチ愛好家は長年、待ち望んでいたことでしょう。ドイツのDJ機器メーカー、Reloopから世界初となる7インチ専用の本格的なターンテーブル「RP-7」がリリースされました。7インチしか回せない偏愛タンテ Image: Reloop 「RP-7」は、Reloopの「RP-7000/8000 MK2」シリーズをベースに、7インチ用