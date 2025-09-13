リーグ戦で最後に勝利したのは、５月11日のJ１第16節・東京V戦（２−０）。以降、湘南は白星から遠ざかり、９月13日に行なわれた29節・鹿島戦も黒星。０−３で敗れた。前半は０−０で終えたが、後半の48分にチャヴリッチの得点で先制を許すと、55分に濃野公人、68分にレオ・セアラにも決められた。 湘南はこれで３連敗。13戦未勝利で順位は降格圏の18位のまま。厳しい状況に、ネット上では「湘南辛いな...」「前半は良