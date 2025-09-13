中国のSNS・小紅書（RED）に7日、「ますます日本人が嫌いになってきた」との投稿があり、反響を呼んだ。東京在住だという投稿者は二つの出来事を例に挙げた。一つはバスに乗った際のことで、バス停に着いて降りようとしたおばあさんが、優先席に座っていた外国人カップルに「NO、NO！」と厳しい口調で注意し、カップルが立ち上がるとようやくおばあさんは「安心したように」降りていったという。その後、40代くらいの日本人の男性