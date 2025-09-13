◇プロ野球セ・リーグ巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）3回の打席でタイミングを外され、空振りした巨人の増田大輝選手。ヒジを押さえていたため、ヒジを痛めたのかと思われましたが、試合後、「左肩が抜けたように」なったと明かしました。「力が入らなくて、ヒジを押さえていただけなんですけど。（肩が抜けたようになるのは）初めてなので、分からない。力が入らなくて、なかなか力の入れ方が分からなかった」アイシングを