◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権第3日（2025年9月13日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）第2ラウンドの残りを消化後、第3ラウンドが行われ、単独首位で出た佐藤心結（22＝ニトリ）は3バーディー、3ボギーの72と伸ばせなかったが、通算10アンダーで桑木志帆（22＝大和ハウス工業）とともにトップに並んだ。「苦しい展開だったので、難しいセッティング、難しいコースで2桁アンダーをキープできたのは評