「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）日本選手権優勝の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は、３組６レーンで走り、１０秒２８で組５着に終わり敗退が決まった。２大会連続で男子１００メートルと２００メートルの２冠を目指す５レーンのノア・ライルズ（米国）は９秒９５で１着となり１４日の準決勝に進んだ。桐生はレース後「もう１、２本走ろうと思ったけど走れなかったので不甲斐なさが出た」