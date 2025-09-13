サイズが合わなかったり、イメージと違ったりして、洋服を返品したことはありませんか？ 基本的には正当な理由があれば返品は可能ですが、中には不当な要求をしてくる客もいるようです。今回は、私が目撃した「返品を要求する客」と「それを拒否する店員」のバトルをご紹介します。 返品を要求する客と拒否する店員。何故返品できないのか理由を聞いてみたら…… そのノベルティがどうしても欲しかったのかもしれ