「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）守祐陽（２１）＝大東大＝は、２組７レーンで走り、１０秒３７で組７着だった。１４日の準決勝進出はならなかった。日本陸連の選考基準で２番手として代表入りを果たした守は「初めての国際大会で重圧もあると思うが、１本でも多く走って決勝に残りたい」と意気込んでいた。守祐陽（もり・ゆうひ）２００３年１２月１４日、千葉県出身。市船橋高を経