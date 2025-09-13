陸上の世界選手権東京大会は１３日、男子１００メートルの予選が行われた。サニブラウン・ハキーム（東レ）、桐生祥秀（日本生命）、守祐陽(もりゆうひ)（大東文化大）の日本勢３選手は、いずれも予選敗退となった。（デジタル編集部）男子１００メートルは１〜７組までの各組上位３人と、４着以下のうちタイム上位３人が準決勝に進む。日本歴代２位となる９秒９６の自己ベストを持つサニブラウンは１０秒３７の７組７着、３