女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」のリーダーでゴッデス王者の刀羅ナツコ（３４）が、壮麗亜美（２８）＆レディ・Ｃ（３０）のタッグ「令和東京タワーズ」に悪の洗礼を浴びせた。刀羅は７月の後楽園大会で琉悪夏と同王座を戴冠。今月６日の横浜大会のバックステージコメントでは、壮麗＆レディが同王座の次期挑戦者に名乗りを上げていた。１３日の新潟大会では、刀羅が同じヘイトの吏南と組