パンドラ症候群とはどんな病気？ 猫の飼い主さんのあいだで少しずつ知られるようになってきたのが「パンドラ症候群」という病気です。 これは膀胱炎や尿路疾患などの排尿トラブルが、単に細菌や結石などの物理的な原因だけではなく、強いストレスや生活環境によって引き起こされることを指します。つまり「心の不安」が「体の病気」として現れてしまうのが特徴なのです。 「パンドラの箱」という神話にちなんで名づけら