フィギュアスケーターで女優の本田望結(21)が13日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】髪を切って照れ笑いを浮かべる本田望結 「バッサリ」と短く投稿。後ろに手を組みポーズを決めたり、髪をつまんで照れ笑いを浮かべたりする写真を掲載した。 フォロワーからは「めちゃくちゃ可愛い」、「可愛い」、「お似合いです」、「素敵」などの声が寄せられた。 （よろず