横浜FMと川崎の神奈川ダービー横浜F・マリノスは9月13日、J1リーグ第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。後半にDF鈴木冬一がDOGSOで一発退場となり、数的不利の展開から0-3で敗れた。試合は前半4分、直近の公式戦5試合連続ゴールを決めていたFW伊藤達哉が左足で見事なコントロールショットを決めて川崎が先制に成功する。互いにチャンスを作りあうなか、川崎は自陣でMF喜田拓也からボールを奪い、ロングカウンターを仕掛