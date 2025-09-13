ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」の松岡充とボーカルデユオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の堂珍嘉邦が１３日、東京・サンシャイン劇場で初日を迎えたミュージカル「キルバーン」（２８日まで）の開幕前に取材に応じた。永遠の命を持つと言われる吸血種「トランプ」の不死伝説に翻弄（ほんろう）される者たちを描く人気シリーズの最新ミュージカル。１１年ぶりの共演となる２人は稽古を通じて絆を深めた様子。松岡が２人のユニット名を合