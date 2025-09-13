◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手が「５番・捕手」で先発出場し、８号２ランを含む今季６度目の猛打賞をマーク。投手陣が５回までに１０失点したため、厳しい表情を浮かべながらだったが「打席に入る前の準備だったり、入ってからの積極性。しっかりミスショットせずに前に飛ばせているのはいいことだと思います」。４打数３安打で、打率は２割９分７厘まで上昇した。守