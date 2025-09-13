チャイナエアラインは、熊本発台北、香港行きを対象としたセールを10月31日まで開催している。エコノミークラスの往復と片道の設定があり、エコノミークラスの往復運賃は22,000円、片道運賃は15,000円から、燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。対象出発期間は10月31日まで。