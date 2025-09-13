◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）陸上男子１００メートル予選で、元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）は、１０秒２８で予選３組５位に終わり、１４日の準決勝進出を逃した。２０２１年東京五輪の１００メートル代表を逃してから苦しい時期を過ごした。翌年に難病である「潰瘍性大腸炎」を患っていることを公表し、休養した。その後もケガで長期離脱するなど苦労を重ねたものの、決して逃げなかった。今月３日の