◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）前日から持ち越した第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われ、６位で出た高野愛姫（あいひ、Ｊトラスト銀行インドネシア）が３バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。２１歳の誕生日を迎える最終日にツアー２勝目となるメジャー初Ｖを狙う